Тут жил Брежнев. Элитные дома Москвы, где селились высшие сталинские чиновники

Добрый день, дорогие читатели! Москва 1930-х - 1950-х - место где судьба страны решалось далеко не в стенах древнего Кремля, а скорее в жилых домах для рядовых функционеров, военачальников и деятелей искусства, которых так сильно ценил и берёг Иосиф Сталин.