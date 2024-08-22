Тут жил Брежнев. Элитные дома Москвы, где селились высшие сталинские чиновники

Добрый день, дорогие читатели! Москва 1930-х - 1950-х - место где судьба страны решалось далеко не в стенах древнего Кремля, а скорее в жилых домах для рядовых функционеров, военачальников и деятелей искусства, которых так сильно ценил и берёг Иосиф Сталин.
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