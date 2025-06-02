Восстановлению не подлежат: стал известен ущерб, нанесенный стратегической авиации ВКС вчерашними атаками дронов

В Сети опубликованы спутниковые снимки российской авиабазы стратегической авиации «Белая» в Иркутской области, глядя на которые можно оценить ущерб, который нанесен вчерашней атакой украинских FPV-дронов.
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