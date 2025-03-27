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Рано! Макрон не желает обсуждать отмену санкций против России. В США - наоборот

Рано! Макрон не желает обсуждать отмену санкций против России. В США - наоборот

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос о снятии санкций с России пока обсуждать рано.Макрон обозначил условие для снятия санкций с России - возвращение к международно признанным границам Украины.

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