Пенсионер грозился взорвать Смольный из-за отключения горячей воды. Как стало известно Мойке78, 65-летний житель Московского района был задержан после звонка в экстренную службу 112 вечером 2 июня.
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Пенсионер грозился взорвать Смольный из-за отключения горячей воды. Как стало известно Мойке78, 65-летний житель Московского района был задержан после звонка в экстренную службу 112 вечером 2 июня.