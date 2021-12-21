Berg PRESS

408 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Богданова
    США вышли или вто при Трампе, разве нет? А нам нужно выйти после их санкций:(!!! Они предусмотрены в вто, думаю нет с...США увидели в рос...
  • Раиса Петина
    Надо делать коридор со стороны РФ до Калининграда.Санкции Вильнюса ...
  • Владимир Шевченко
    Сказано и будет сделано !Путин обозначил д...

NYT: США и Британия отправили на Украину команду киберэкспертов

NYT: США и Британия отправили на Украину команду киберэкспертов

США и Британия направили на Украину команду киберэкспертов для помощи в защите от возможных кибератак против энергосетей, банковской системы и других важных элементов экономики и правительства, пишет издание New York Times со ссылкой на источники.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх