NYT: США и Британия отправили на Украину команду киберэкспертов

США и Британия направили на Украину команду киберэкспертов для помощи в защите от возможных кибератак против энергосетей, банковской системы и других важных элементов экономики и правительства, пишет издание New York Times со ссылкой на источники.
США и Британия направили на Украину команду киберэкспертов для помощи в защите от возможных кибератак против энергосетей, банковской системы и других важных элементов экономики и правительства, пишет издание New York Times со ссылкой на источники.
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