Происшествия

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В Хабаровском крае в суд направлено уголовное дело в отношении командира воздушного судна за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта

Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России завершено расследование уголовного дела в отношении командира воздушного судна по факту нарушения правел безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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