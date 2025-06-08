Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Дональд 33 несчастья. Дайджест за неделю. 8 июня 2025

Дональд 33 несчастья. Дайджест за неделю. 8 июня 2025

Неделя, конечно, выдалась насыщенная. И почти всё это на голову несчастного Дональда Трампа. Мне его даже почти жалко (но нет).

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