«Бавария» потеряла очки в матче с «Аугсбургом» – 2:2. Вероятность ничьей составляла 10%

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«Бавария» в гостях потеряла очки в игре с «Аугсбургом» (2:2) в 5-м туре Бундеслиги. В прематче мюнхенцы котировались явными фаворитами с коэффициентом 1.