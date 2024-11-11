Салат «Советская Рига». Долго искала этот рецепт: повар из ресторана напомнил, как нужно его готовить

Салат «Советская Рига» — это одно из традиционных блюд, которое стало символом советской кухни. Он был впервые представлен в столичных ресторанах в 1970-х годах и быстро завоевал популярность благодаря своему яркому вкусу и оригинальному сочетанию ингредиентов.
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