НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

week-menu.ru

134 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Салат «Советская Рига». Долго искала этот рецепт: повар из ресторана напомнил, как нужно его готовить

Салат «Советская Рига». Долго искала этот рецепт: повар из ресторана напомнил, как нужно его готовить

Салат «Советская Рига» — это одно из традиционных блюд, которое стало символом советской кухни. Он был впервые представлен в столичных ресторанах в 1970-х годах и быстро завоевал популярность благодаря своему яркому вкусу и оригинальному сочетанию ингредиентов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх