Электросетевая инфраструктура: локализация кабель-каналов для умной дороги

Группа «Полипластик» (Москва), производитель полимерной трубной продукции, расширит выпуск полиэтиленовых микротрубок, предназначенных для прокладки подземным траншейным способом распределительных сетей кабельной канализации и систем связи, в том числе волоконно-оптических линий.
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