ЭГГЕР в Гагарине отмечает 15 лет успешной работы в Смоленской области

ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» отмечает 15-летие работы в Смоленской области. За это время предприятие прошло путь от нового инвестиционного проекта до одного из крупнейших промышленных производств региона, став важной частью экономики Смоленской области, надёжным работодателем и активным участником развития Гагаринского муниципального округа.