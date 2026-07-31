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Смоленская Газета

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ЭГГЕР в Гагарине отмечает 15 лет успешной работы в Смоленской области

ЭГГЕР в Гагарине отмечает 15 лет успешной работы в Смоленской области

ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» отмечает 15-летие работы в Смоленской области. За это время предприятие прошло путь от нового инвестиционного проекта до одного из крупнейших промышленных производств региона, став важной частью экономики Смоленской области, надёжным работодателем и активным участником развития Гагаринского муниципального округа.

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