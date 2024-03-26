Чиновников Минэкономразвития задержали по подозрению в рейдерских захватах

Преступную группу раскрыла ФСБ РФ совместно с МВД. Сотрудники ФСБ совместно с МВД выявили и пресекли деятельность преступной группы коррупционеров из числа высших должностных лиц Минэкономразвития и бизнесменов Ставропольского края.
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