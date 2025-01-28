Розничные продажи пива в России выросли на 6,7% в 2024 году

В 2024 году розничные продажи пива в России увеличились на 6,7%, достигнув 726,7 млн декалитров. Производство пива и пивных напитков также возросло, что объясняется обелением рынка благодаря введению реестра пивоваров.
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