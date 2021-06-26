На Гидрострое в Краснодаре изменят схему движения транспорта

Будут следующие изменения схемы движения транспорта: - появится прямой выезд с улицы Автолюбителей на Мачуги; - запрет левого поворота с Мачуги на Игнатова и организация разворота на улице Мачуги в районе Автолюбителей; - также запретят левые повороты с Автолюбителей и Трудовой Славы на перекрестке данных улиц; - изменится движение на пересечении Автолюбителей и Гидростроителей, так как там установят светофор; - еще один светофор обустроят на пешеходном переходе через Автолюбителей в границах Невкипелого и Гидростроителей.