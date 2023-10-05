Серебристая Toyota сбила в Новосибирске 9-летнего мальчика и скрылась с места ДТП

Водителя иномарки ищет полиция, также разыскиваются свидетели аварии.Днём в среду, 4 октября, у дома на улице Владимира Заровного, на территории ЖК "Европейский берег" в Новосибирске под колёса иномарки (предположительно Toyota Allex) попал 9-летний ребёнок.