Нигерия: двое полицейских были убиты и трое ранены, когда неизвестные вооруженные люди напали на полицейский участок в Уратта-Эзиукву, округ местного самоуправления Юг Абы (LGA), штат Абиа, рано утром 17 октября.
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