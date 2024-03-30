Крабовый сезон в районе залива Сан-Франциско закончится досрочно

Чиновники Департамента США рыбных ресурсов и дикой природы Калифорнии распорядились закрыть сезон 8 апреля, чтобы свести к минимуму риск того, что горбатые киты запутаются в рыболовных снастях, когда они вернутся на корм у побережья Калифорнии, сообщает «phys.