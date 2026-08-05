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Аргументы недели

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«Роснефть» обеспечила связью и интернетом более 180 родовых угодий Югры

«Роснефть» обеспечила связью и интернетом более 180 родовых угодий Югры

При поддержке «Самотлорнефтегаза» (добывающий комплекс в составе НК «Роснефть») в ХМАО-Югре продолжается работа по созданию инфраструктуры для подключения к сотовой связи и интернету семей, проживающих в удаленных родовых угодьях.

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