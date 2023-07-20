Дольф Лундгрен женился на своем тренере в стране богов

Дольф Лундгрен («Рокки», «Универсальный солдат») женился на своем персональном тренере Эмме Крокдал. Как рассказал 65-летний актер изданию People, свадьба с его 27-летней возлюбленной состоялась 13 июля 2023 года на греческом острове Миконос.