Почти как в Японии! Секреты приготовления вкусного рамэна

Рамэн — сытное блюдо родом из Азии, которое в последнее время пользуется популярностью и у нас. Попробовать вкусный суп с лапшой можно в кафе или ресторане, где есть японская, китайская или корейская кухня.
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