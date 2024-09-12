Жители Подмосковья смогут отменить запись на прием к врачу через робота Светлану

В Московской области по номеру 122 работает голосовой помощник на основе ИИ — робот Светлана. Он помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту, а также обзванивает пациентов для диспансеризации и сбора отзывов о работе скорой помощи.
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