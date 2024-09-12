360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 283 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Это радует, что есть сопротивление! Но его должно быть много больше, ПОРА!Лебедев: проросси...
  • Александр Вокин
    До каких пор это издевательство над русскими людьми будет продолжаться, что наш светлейший и его банда ждёт очередную...Мигрант изнасилов...
  • Evgenija Palette
    Они уже вовлеклись...Путин: участие За...

Жители Подмосковья смогут отменить запись на прием к врачу через робота Светлану

Жители Подмосковья смогут отменить запись на прием к врачу через робота Светлану

В Московской области по номеру 122 работает голосовой помощник на основе ИИ — робот Светлана. Он помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту, а также обзванивает пациентов для диспансеризации и сбора отзывов о работе скорой помощи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх