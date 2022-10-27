Закон, порядок, государство

692 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Яблокова
    значит в январе. В интернете слишком много вранья для большей посещаемости сайта."Люди ждали": рос...
  • Александр Павлов
    Так я конечно же спрашивал, для того к ним и ездил, и получил ответ,-в январе 23года. А "бумажки" все давно у них, то..."Люди ждали": рос...
  • Надежда Яблокова
    так вы не ждите, что чего-то предложат, конкретно спрашивайте то, что вам положено по закону. Пенсию автоматом вам не..."Люди ждали": рос...

В Амурском авиационном соединении дальней авиации проведена внезапная проверка боевой готовности

В Амурском авиационном соединении дальней авиации проведена внезапная проверка боевой готовности

Во время проверки личным составом был отработан комплекс мероприятий, предусмотренных при приведении авиационного соединения в высшие степени боевой готовности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх