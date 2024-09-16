Meta, Snapchat и TikTok объединяются для борьбы с контентом, связанным с самоубийском

Meta, Snapchat и TikTok запускают новую инициативу под названием Thrive, направленную на обнаружение и удаление контента, связанного с самоубийством и самоповреждениями, чтобы уменьшить влияние на пользователей, находящихся в зоне риска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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