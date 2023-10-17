Список причин для досрочного снятия денег с новых ИИС не был расширен

Минфин и ЦБ не стали расширять список причин для досрочного снятия денег с ИИС-3Власти не договорились о расширении списка обстоятельств, когда можно досрочно снять деньги с нового ИИС-3 без потери права на льготы.
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