Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 682 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    А я давно уже пишу о том, что территория «Восточных Кресов» была исторически польской! Так почему бы нам не договорит...Под управление ОО...
  • Гари Гарин
    Может просто литовского ведущего объявить умалишенным и отправить на вечное излечени?Литовский ведущий...
  • Алексей Тан
    Ну и что нового!??... А "дружок" Симонян (еврей), призывал Русских ... убивать украинских детей... а сама Симонян, с ...В Киеве боятся па...

Народ в шоке! «Король гламура» Сергей Зверев может попасть под суд за незаконное исполнение песни «Матушка-Земля». Видео не для слабонервных!

Народ в шоке! «Король гламура» Сергей Зверев может попасть под суд за незаконное исполнение песни «Матушка-Земля». Видео не для слабонервных!

Вот мало нам было Филиппа Киркорова, который слегка повыщипав перья из «пятой точки», снова резвится и рубит бабло на федеральном телевидении, как на нашу голову снова вылупился «король гламура», постоянно находящийся в шоковом состоянии и который меньше, чем за 5000 долларов не встаёт со своего лежбища.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Горшков
Подобное к подобному,т.е. придурки.
Ответить
1 д.
ВР
Вера Роднова
Когда для этих макак ввиде Зверева создадут отдельный зоопарк и пусть друг друга веселят  а Киркоров будет там главным.
Ответить
19 час.
Lana_Borei Иванова
Какое отношение он имеет к пению? (((🤮
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх