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Маскарад в Bloodlines 2, детали Tides of Annihilation, STALKER 2 можно играть, первые обзоры Avowed…

Маскарад в Bloodlines 2, детали Tides of Annihilation, STALKER 2 можно играть, первые обзоры Avowed…

Журналисты опубликовали первые полноценные обзоры Avowed, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получила ещё одну масштабную порцию правок, Knights in Tight Spaces обрела дату выхода, создатели Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 поделились новыми отрывками геймплея и подробностями о соблюдении маскарада в игре, больше деталей раскрыли авторы Tides of Annihilation, для Astro Bot выпус .

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