Товарооборот России и Монголии в национальных валютах вырос в этом году более чем вдвое

Товарооборот России и Монголии в национальных валютах в 2023 году увеличился более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании межправительственной Российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.