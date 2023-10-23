Товарооборот России и Монголии в национальных валютах вырос в этом году более чем вдвое

Товарооборот России и Монголии в национальных валютах в 2023 году увеличился более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании межправительственной Российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
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