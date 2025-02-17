ВСУ за сутки нанесли более 80 ударов по Белгородской области

ВСУ в течение прошедших суток нанесли более 80 ударов по населенным пунктам Белгородской области погибли четыре мирных жителя, еще трое получили ранения, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков 17 февраля в Telegram-канале.
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