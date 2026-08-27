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Авторадио

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Пляжные туры резко подешевели к сентябрю

Пляжные туры резко подешевели к сентябрю — их можно купить по цене от 80 тысяч рублей на двоих. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, сильнее всего подешевели Объединенные Арабские Эмираты и Турция.

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