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Когда можно есть сладости в Великий пост в 2025 году?

Когда можно есть сладости в Великий пост в 2025 году?

И какие продукты допускаются в эти дни — в материале aif.ru Великий пост — время духовного очищения и самоограничения, которое подразумевает воздержание от многих привычных удовольствий, включая и сладости.

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