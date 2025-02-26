Когда можно есть сладости в Великий пост в 2025 году?

И какие продукты допускаются в эти дни — в материале aif.ru Великий пост — время духовного очищения и самоограничения, которое подразумевает воздержание от многих привычных удовольствий, включая и сладости.
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