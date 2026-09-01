Вниманию граждан!

Управлением по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан 02.09.2026 года запланирован прием заявлений на выделение квоты о выдаче разрешения на временное проживание от иностранных граждан и лиц без гражданства, состоящих на миграционном учёте в г.
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