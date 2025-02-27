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Как превратить таролога в психолога? Достаточно росчерка пера

Как превратить таролога в психолога? Достаточно росчерка пера

Специалисты оккультных практик пытаются легализоваться под чужой вывескойВ психологов начали превращаться в России тарологи, сексологи, потомственные колдуны и ведьмы, которые годами зарабатывали на людских мечтах о счастье.

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