Как превратить таролога в психолога? Достаточно росчерка пера

Специалисты оккультных практик пытаются легализоваться под чужой вывескойВ психологов начали превращаться в России тарологи, сексологи, потомственные колдуны и ведьмы, которые годами зарабатывали на людских мечтах о счастье.
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