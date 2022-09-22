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Азовский ключ. Как Россия сделала первый шаг к мировому могуществу

Азовский ключ. Как Россия сделала первый шаг к мировому могуществу

Общественное внимание сейчас приковано к зоне проведения Специальной военной операции. Однако в массовом сознании ещё не до конца укоренился один знаменательный и очень важный факт.

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