Корпоратив без вреда для фигуры: 4 правила от тренера-практика

Как сходить на корпоратив и не потерять спортивную форму: советы тренера‑практика Тренер‑практик Виктория Бородина из Твери поделилась с корреспондентом РИА Верхневолжье рабочей инструкцией, как посещать корпоративы и банкеты без ущерба для спортивной формы и самочувствия.