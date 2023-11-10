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Технология оценки и судейства от Ксении Емельяновой

Технология оценки и судейства от Ксении Емельяновой

На сегодняшний момент профессия Lashmaker заняла лидирующие позиции в нише beauty - услуг, а развитие профессиональных мероприятий, форумов, бьюти чемпионатов и многих других событий пестрит разновидностью номинаций и премий.

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