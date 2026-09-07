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Нижегородская правда

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Нарколог Фаворский объяснил, как понять, что с алкоголем пора заканчивать

Нарколог Фаворский объяснил, как понять, что с алкоголем пора заканчивать

Бокал вина за ужином, бутылочка пива после работы, рюмка водки или коньяка по поводу или без – по данным ВОЗ, спиртное пьют 2,3 млрд людей.

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