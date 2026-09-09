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Ликвидация пунктов временной дислокации ВСУ в Рудовских дачах, Новоандреевке и Новониколаевке

Ликвидация пунктов временной дислокации ВСУ в Рудовских дачах, Новоандреевке и Новониколаевке

Артиллеристы 238‑й гвардейской артиллерийской бригады 8‑й гвардейской общевойсковой армии 9 сентября нанесли точные удары из орудий 2А36 «Гиацинт‑Б» по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины.

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