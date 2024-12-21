Минюст Литвы не обнаружил признаков воздействия на упавший самолёт DHL

Грузовой самолёт компании DHL разбился на подлёте к Вильнюсскому аэропорту. Обложка © ТАСС / Zuma Министерство юстиции Литвы после предварительного анализа чёрных ящиков самолёта DHL, разбившегося под Вильнюсом в конце ноября, не обнаружило следов внешнего воздействия на судно.