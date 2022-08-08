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Тренер «Оренбурга» Личка о 1-м тайме с «Ростовом» (1:2): «Так нельзя играть в РПЛ, это абсурд»

Главный тренер «Оренбурга» подвел итоги матча Мир РПЛ с «Ростовом» (1:2). «В первом тайме мы немного испугались.

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