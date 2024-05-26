Дачников предупредили об аресте в случае выращивания некоторых растений

Депутат Чаплин посоветовал садоводам выкопать запрещенные растения Дачникам может грозить ответственность в случае культивирования запрещенных растений, предупредил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.
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