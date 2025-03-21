Новости Mail: 64% россиян против отказа от ударов по энергообъектам на Украине

Большинство россиян (64%) не поддержали или скептически отнеслись к предложению президента США Дональда Трампа об отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетики, считая, что договоренности могут быть нарушены.
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