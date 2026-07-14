Школьники побывали в ЗАГСе в Тверской области

На днях школьники из Андреаполя Тверской области посетили отдел ЗАГС администрации округа. Как сообщили в администрации Андреапольского округа, 9 июля ребята из школьного лагеря школы №3 посетили отдел ЗАГС администрации.
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