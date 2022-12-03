Первая помощь при ожоге: что можно и чего нельзя

Инструкции для разных видов ожогов, которые помогут не потерять голову в момент опасности. Ожог — это травма кожи или слизистых, чаще вызванная высокой температурой, а также возникающая из‑за действия химических веществ, радиации или электричества.
Инструкции для разных видов ожогов, которые помогут не потерять голову в момент опасности. Ожог — это травма кожи или слизистых, чаще вызванная высокой температурой, а также возникающая из‑за действия химических веществ, радиации или электричества.
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