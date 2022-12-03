ПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

141 007 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ленар
    Дел - завтрак , обед и ужин - перед едой  40 гр. водки  каждый день до  последних ..... Умер в 96 лет !Если каждый день ...
  • Элеонора Коган
    Спасибо, надо запомнить.Первая помощь при...
  • Элеонора Коган
    Спасибо, учту.Первая помощь при...

Первая помощь при ожоге: что можно и чего нельзя

Первая помощь при ожоге: что можно и чего нельзя

Инструкции для разных видов ожогов, которые помогут не потерять голову в момент опасности. Ожог — это травма кожи или слизистых, чаще вызванная высокой температурой, а также возникающая из‑за действия химических веществ, радиации или электричества.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх