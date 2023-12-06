Водитель автомобиля Mazda врезался в остановку в Новосибирске

В остановку утром 6 декабря врезался водитель иномарки в Новосибирске. «Водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Mazda 3, двигался по трамвайным путям улицы Трикотажная со стороны улицы Промышленная, – сообщили в ГИБДД.
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