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Вечерний Новосибирск

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Водитель автомобиля Mazda врезался в остановку в Новосибирске

Водитель автомобиля Mazda врезался в остановку в Новосибирске

В остановку утром 6 декабря врезался водитель иномарки в Новосибирске.  «Водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Mazda 3, двигался по трамвайным путям улицы Трикотажная со стороны улицы Промышленная, – сообщили в ГИБДД.

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