Смехотерапия

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  • Antanas
    Улыбнуло.Замечательный спо...
  • Antanas
    Душевная история.Уснуть на ладони
  • Konstantin Петров
    У меня то же была пойманная крыса. На корабле после вахты решил перекусить, открываю ящик стола, а там мой кусок хлеб...Уснуть на ладони

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