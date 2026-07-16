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НАША ГЛАВНАЯ СТАНОВАЯ ЖИЛА

НАША ГЛАВНАЯ СТАНОВАЯ ЖИЛА

  Позвоночник во все времена считался чем-то гораздо большим, чем просто каркас скелета. Эзотерики разных эпох и народов сходились во мнении, что спина — главный энергетический канал человека, связывающий его с высшим сознанием.

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