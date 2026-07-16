НАША ГЛАВНАЯ СТАНОВАЯ ЖИЛА

Позвоночник во все времена считался чем-то гораздо большим, чем просто каркас скелета. Эзотерики разных эпох и народов сходились во мнении, что спина — главный энергетический канал человека, связывающий его с высшим сознанием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)