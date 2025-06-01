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Депутат Нилов предложил смягчить ограничения на тонировку боковых стекол авто

Депутат Нилов предложил смягчить ограничения на тонировку боковых стекол авто

Депутаты от ЛДПР предложили смягчить ограничения на тонировку боковых стекол автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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