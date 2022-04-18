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ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии

ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии

Задержаны трое граждан РФ.фото: nac.gov.ru--> Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Карачаево-Черкесской Республике, задержав трёх россиян, работающих по указанию боевиков запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство».

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