ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии

Задержаны трое граждан РФ.фото: nac.gov.ru--> Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Карачаево-Черкесской Республике, задержав трёх россиян, работающих по указанию боевиков запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство».
Задержаны трое граждан РФ.фото: nac.gov.ru--> Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Карачаево-Черкесской Республике, задержав трёх россиян, работающих по указанию боевиков запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство».
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