Экологи требуют запретить купание в Голубых озерах минимум на пять лет

Сохранить то, что создано природой. За голубые озера поручил взяться Рустам Минниханов. Место с уникальной экосистемой притягивает гостей, и озера испытывают антропогенную нагрузку, поэтому предлагают сделать, чтобы сохранить их знаменитый цвет.