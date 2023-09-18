ГТРК Татарстан

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Экологи требуют запретить купание в Голубых озерах минимум на пять лет

Экологи требуют запретить купание в Голубых озерах минимум на пять лет

Сохранить то, что создано природой. За голубые озера поручил взяться Рустам Минниханов. Место с уникальной экосистемой притягивает гостей, и озера испытывают антропогенную нагрузку, поэтому предлагают сделать, чтобы сохранить их знаменитый цвет.

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