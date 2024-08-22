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Дзен Дневник

4 подписчика

Знаменитости, которые оскорбляют народ своими хамскими высказываниями

Всем привет. Кем же возомнили себя некоторые известные личности? Гласом народа? Элитой? Представителями высшего сорта? Кажется, многие из них искренне считают, что имеют право унижать и оскорблять простой народ, которому, по идее, должны служить.

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